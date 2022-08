’Overheid faalt hopeloos met asielopvang’

Lange tijd was dat redelijk te behappen voor de IND en kregen we hen allemaal wel ergens onderdak en konden ze met een verblijfsvergunning integreren in de samenleving. Maar we kennen inmiddels allemaal de beelden van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dagelijks komen hordes asielzoekers het land binnen. Slapen in de open lucht is nog maar heel gewoon. Ze zijn met zovelen dat het onmogelijk is om die meteen van een onderdak te voorzien.

Gemeenten worden door de overheid gedwongen om honderden asielzoekers onderdak te geven. Burgemeesters worden monddood gemaakt. Maar hebben we het hier eigenlijk wel over asielzoekers? In de ware zin des woords? Helaas, die zijn er ook. Die met recht te vrezen hebben voor hun leven. Zoals momenteel de Oekraïense vluchtelingen. En neem bijvoorbeeld de Afghanen, die de Nederlandse militairen jarenlang hebben geholpen, maar die nu weer staan blootgesteld aan de beulen va de Taliban. Voor hen zal er altijd plaats zijn in ons land. Daar kunnen we helder over zijn.

Maar diegenen die Europa kunnen bereiken zijn vooral de gelukszoekers. Zij, die dik voor de reis hebben kunnen betalen en voorzien van de modernste mobiele telefoons en gekleed volgens de laatste mode melden zich hier aan om een gemakkelijk leventje te kunnen leiden. Want laten we eerlijk zijn, als je Nederland hebt kunnen bereiken is je kostje gekocht. Dat vechtende tuig in Ter Apel zouden asielzoekers zijn? Geloof mij, alles wat daar binnen komt is alles behalve dan een asielzoeker. De échte asielzoekers zitten nog in hun thuislanden.

Die hebben niet de middelen en krijgen nooit de mogelijkheid om West-Europa te bereiken. Wat dat betreft laten we ons allemaal bij de neus nemen. En dat verwijt ik vooral de overheid. En dan heb ik het nog niet eens over de miljarden, die dit elk jaar vergen.

Ik wens de mensen in Albergen in elk geval veel sterkte en vooral zelfbeheersing. En denk nou niet dat het daar de ver-van-mijn-bed show is, want morgen staan ze misschien wel bij jou op de stoep. Deze stroom mensen is niet meer te beteugelen. Hoeveel personeel je daar ook tegenover kunt stellen.

Jan Muijs, Tilburg