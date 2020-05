’Niet zeuren en betalen’

Bekijk ook: Premier Rutte kan borst natmaken

De Italiaanse minister voor EU beleid, Mr. Enzo Amendola heeft het al gezegd, we verwachten een ambitieus plan van tenminste 1500 miljard. Met andere woorden, niet zeuren Nederland, steek je nek maar in de strop en betalen. Want wij Italianen houden nu eenmaal niet van bezuinigen, dus kan een ander er wel voor op draaien.

Fijne vrienden daar in Brussel en in de EU, solidariteit heeft ineens een heel andere betekenis gekregen, namelijk betalen en niet zeuren, anders ben je geen vriend maar vrek.

M. W van den Berg, Huizen