Traagheid in formatie ligt toch echt aan Kaag

D66-coryfee Jan Terlouw ergert zich aan de trage kabinetsformatie en wil zo nodig nieuwe verkiezingen. Hij moet de pijlen van zijn ergernis richten op zijn partijleider Sigrid Kaag. Zij is de oorzaak van alle ellende.

Een week na de verkiezingen sprak premier Rutte over een combinatie van VVD, D66, CDA en JA21. Deze combinatie had een meerderheid in de Eerste en Tweede kamer. Voor verder onderzoek stelde hij Annemarie Jorritsma als verkenner aan. Deze suggestie viel bij Kaag niet goed. Zij wilde ook niet met JA21 (over CU had zij al eerder haar veto uitgesproken). Op hoge toon eiste zij een tweede verkenner van D66-huize. Deze D66-verkenner toonde bewust of onbewust de hele wereld de notitie ’Omtzigt functie elders’. Dit leidde tot de grootste tumult in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Kaag riep honend naar Rutte ’hier scheiden onze wegen’ en liep vervolgens een doodlopende weg op.

Aangezien de twee informateurs ook niet verder kwamen, zeiden zij tegen Rutte en Kaag dat zij het verder zelf maar met elkaar moesten uitzoeken. Dit houdt in dat we met de Kerst nog geen kabinet hebben…

Het nieuwe leiderschap van Kaag heeft tot bestaan uit het bemoeien met een D66-documentaire en het in scène zetten van een nep-overwinningsfoto.

Richte Lommert, Culemborg