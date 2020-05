Uitslag stelling: ’Niet op reis deze zomer’

De roep om het openen van de binnengrenzen in de zogenaamde Schengenlanden, wordt steeds luider. Maar niet bij de meeste respondenten. Daarvan ziet slechts een derde een vakantie in het buitenland wel zitten. Een tegenstander: ,,Houd die grenzen gewoon lekker dicht en blijf thuis. Het coronavirus weet niet wat Schengen is.”

De meesten vinden wel dat de landen zelf mogen weten of ze de grenzen openen of sluiten voor toerisme. Maar, zo schrijft iemand, het lijkt behoorlijk onpraktisch: ,,Hoe ga je dat doen als je met de auto naar Spanje rijdt, en Frankrijk, België en Nederland verschillende regels hebben?”

Veel landen nemen maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje of naar het strand met anderhalve meter afstand. Twee derde van de respondenten heeft dit niet over voor een vakantie. Een deelnemer legt uit: ,,Voor mij betekent vakantie logeren in een leuk huis of appartement, overdag een tripje maken, ergens lunchen en ’s avonds eten in een leuk restaurant. Als dat niet kan dan heb ik geen pret. En met corona kan het niet, dus ik blijf thuis.”

Een ander die het wel ziet zitten: ,,Mondkapjes dragen in het openbaar, goed je handen wassen en op de camping privétoiletten regelen. Geen probleem. Ik ben zelfs bereid om hiervoor meer te betalen.” Toch is niet iedereen enthousiast. Zo stelt iemand: ,,Testen om het land binnen te komen, lijkt me prima. Maar ik ga toch echt niet met een mondkapje op aan het zwembad zitten.” En een ander lijkt het afschuwelijk om met dertig graden een mondkapje te dragen. Bovendien, zo waarschuwt een deelnemer: ,,Stel er komt van de zomer een onverwachte nieuwe uitbraak en je kunt niet meer thuiskomen.”

Het idee van de Kroatische minister van toerisme om een Covid19-test verplicht te stellen, zodat alleen toeristen met een corona-paspoort het land binnen mogen, vindt instemming bij een kleine meerderheid. Toch meent een deelnemer dat dit ‘schijnzekerheid’ biedt: ,,Bij de uitgifte van het paspoort kan iemand niet zijn besmet, maar een half uur later kan het wel zijn gebeurd.”

Velen schatten in dat de Europese toeristensector in zwaar weer zal komen door de coronacrisis. Een overgrote meerderheid denkt dat ook Nederland hierdoor hard geraakt zal worden. ,,Laten we vooral in Nederland blijven en hier ons geld uitgeven. Dat is goed om de economie er weer bovenop te helpen”, adviseert een respondent.

Nu reizen naar het buitenland gaat moeilijk worden, daarom denken sommigen aan een vakantie in eigen land, maar bijna eenzelfde aantal gaat niet op reis. De helft heeft sinds de coronacrisis dan ook de vakantieplannen al gewijzigd. Zo stelt één van hen: ,,We moeten er alles aan doen om een tweede coronagolf te voorkomen. Vakanties en andere pleziertjes moeten maar even wachten.” Velen vinden namelijk dat het met de anderhalve meter-maatregelen beter is om niet op vakantie te gaan. ,,Maak het thuis gewoon gezellig. We kunnen best een jaartje zonder vakantie”, klinkt het hoopvol.