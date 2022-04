’Gezonde producten veel te duur’

Maar het is niet alleen de jeugd die fastfood eet, maar hele gezinnen met name die in achterstandswijken wonen en ook voor steeds meer middeninkomens geldt omdat verse groente, fruit en vis, voor een gezin met twee kinderen niet meer te betalen is. Dan is een zak patat en frikadellen snel gekocht. Er zijn steeds meer gezinnen die moeten kiezen, of de energierekening betalen of eten kopen.

Geesje Visser, Kampen