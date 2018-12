Uitslag Stelling: Fout signaal aan jongeren

Het nieuwe kabinet heeft afgesproken dat zes tot tien gemeenten de komende vier jaar legaal geteelde wiet mogen gaan afnemen om te zien wat het effect is op onder meer criminaliteit en gezondheid. De meerderheid voorziet ellende als de staatswiet realiteit wordt en vindt dat de overheid hiermee een verkeerd signaal afgeeft. „Nederland wordt drugsdealer. Dit is alleen om meer belastinggeld binnen te halen en niets anders”, reageert iemand fel.

Er zijn echter ook veel voorstanders: 42 procent lijkt het beter om gecontroleerde wiet te verkopen dan de huidige ’rare gedoogconstructie’. Als mensen wiet willen dan komen ze er toch wel aan. Dus dan kun je het beter reguleren en er accijns op heffen, is hun redenering.

Zij menen dat gelegaliseerde wietteelt de georganiseerde criminaliteit en overlast terugdringt. „En ik schat ook zo in”, noemt iemand een ander voordeel op, „dat er minder illegaal wordt gekweekt op plaatsen waar het niet kan, met alle gevolgen van dien.”

De meerderheid heeft echter weinig illusies wat betreft het terugdringen van criminaliteit. „Negentig procent wordt voor de export geproduceerd en dat gaat staatswiet niet stoppen”, zegt iemand.

Sommigen denken ook dat gereguleerde teelt niet gaat werken omdat de overheid een limiet gaat stellen aan het THC-gehalte, de werkzame stof in wiet. „De gebruiker wenst een zo hoog mogelijk gehalte. De vraag naar sterke wiet neemt dus niet af. Men creëert hiermee een situatie gelijk die aan de illegale vuurwerkhandel.”

Dat er straks op pakjes staatswiet vermeld wordt hoe hoog het THC-gehalte is en dat er geen pesticiden in zitten, noemt 55 procent dan weer een vooruitgang.

Maar wiet is en blijft schadelijk voor de gezondheid, meent bijna 60 procent. Een respondent die huisarts is heeft gezien ’hoe cannabis een mens volledig kan derealiseren’. „Het kan bij mensen die daar genetische aanleg voor hebben, leiden tot agressie, psychoses en zelfs blijvende hersenschade, hoeveel of hoe weinig THC er ook in zit”, licht een andere respondent toe. Velen vrezen ook dat het van kwaad tot erger wordt. „Wiet is het voorportaal naar cocaïne/heroïne enz.”

Voorstanders vinden dat wiet stukken minder overlast geeft dan alcohol en sommigen wijzen ook op de medicinale werking.

Als er toch staatswiet komt dan zou die het best geteeld kunnen worden door ervaren cannabistelers, vindt een derde. Slechts een op de tien vindt dat de overheid zich met het kweken zelf moet gaan bezighouden.

Een aantal stellingdeelnemers waarschuwt dat bij legale kweek nieuwe criminaliteitsproblemen kunnen ontstaan, zoals overvallen. „Het beheren en beveiligen van kwekerijen zal niet zonder risico zijn voor de werknemers”, zo luidt een reactie.

Sommige respondenten kunnen moeilijk stelling nemen. „Er zitten voor- en aandelen aan”, zegt iemand. „Misschien wordt het inderdaad tijd om in de praktijk uit te zoeken hoe het verloopt. En dan afhankelijk van de uitslag te beslissen om wiet wel of niet te legaliseren.”