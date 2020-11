’Ambtenaar doet gewoon zijn werk’

Sinds 1978 vul ik altijd zelf mijn belastingformulier in en later digitaal en natuurlijk heb je dan wel eens een vraag over de belasting en toeslagen.

In al die jaren werd ik correct en vriendelijk geholpen met mijn vragen en dankzij die ambtenaren en het goed lezen van de aangifte ben ik goed op de hoogte hoe ik mijn aangifte moet invullen.

En ja, de ambtenaren op de werkvloer moeten zich eenmaal aan de regels houden, zo werkt dat bij de overheid en dat heeft met onwil of moeilijk doen, niets te maken.

D. Zuyderduyn, Katwijk