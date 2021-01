’Coronaboetes fors verhogen’

In Nederland krijg je een bekeuring van €400 als je je auto even op een invalidenparkeerplaats zet. A-sociaal om te doen, maar er gaat verder niemand dood of zo.

Als je de coronaregels overtreedt, door bv. naar illegale feestjes te gaan of in groepjes rond te hangen in de wijk, breng je de volksgezondheid en potentieel mensenlevens in gevaar. Daar krijg je dan €95 bekeuring voor.

Misschien dat Rutte, die niet meer weet wat hij nog kan doen, eens kan overwegen om van die €95 een €1000 boete te maken. Ik eet mijn schoen op als het daar niet een stuk rustiger van wordt op straat.

Rob de Jonge, Westervoort