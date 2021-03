’Geen openheid maar muilkorf’

Social media is inderdaad net een rioolputje af en toe en de anonimiteit opheffen kan dan een oplossing zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die anoniem netjes en fatsoenlijk hun mening geven op social media en die doen dat niet voor niets anoniem.

Want als je pro Trump, pro Brexit, Pro PVV, of pro FVD bent dan kunnen ook toekomstige werkgevers dat zien en dan kan je vaak een baan in de publieke of semi publieke sector wel vergeten want deugen is het toverwoord! En zo wordt een leuk idee al gauw een heksenjacht of een muilkorf!

Bram Weijsman, Landsmeer