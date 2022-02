’Hausse aan MeToo-onthullingen ophanden’

Na het bekend worden van het vrouwonvriendelijk en grensoverschrijdend gedrag van voetbaldirecteur Marc Overmars davert de club op zijn grondvesten. Wat voor gevolgen gaat dit krijgen voor een beursgenoteerd bedrijf als Ajax. En wat voor effect gaat dit hebben op de spelers en de uitslagen. Nu het hek van de dam is rest bovendien de vraag wat er bij Ajax nog méér aan het daglicht treedt.

Verder is het natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig dat dit verschrikkelijke nieuws alleen bij Ajax xpeelt. De testostoron spuit in het macho-voetbalwereldje bij menigeen uit de oren. Dit gaat ongetwijfeld leiden tot meer onthullend nieuws. En dit is nog maar het begin.

In de gehele vaderlandse sportwereld worden nu de ogen geopend en dat zal zeker tot nieuwe repercussies aanleiding geven. Dit speelt natuurlijk niet alleen in de sportwereld. Ook in het bedrijfsleven kan men de borst nat maken nu vrouwen de moed hebben gevonden om afwijkend gedrag te melden. Het komt nu eenmaal in alle geledingen van de maatschappij voor.

En dan ook nog van mensen waar je het helemaal niet van verwacht! Ajax en de televisiewereld vormen daarop -helaas- geen uitzondering. Wat staat ons nog meer aan onheilspellend nieuws te wachten?

Jan Muijs, Tilburg