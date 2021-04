’Woondrama al sinds jaren ’50’

Toen mijn ouders in die tijd net getrouwd waren, was er geen woning te krijgen. Noodgedwongen woonden zij op een zolderkamertje bij de vader van mijn moeder. Toen ik in 1980 toe was aan een eigen plekje, was de enige mogelijkheid om in Amsterdam snel aan een woning te komen, mij in te schrijven voor de Bijlmermeer. Toen al was voor veel woningen, met name eengezinswoningen, een wachttijd van 10 tot 15 jaar normaal.

Wat nu meespeelt, is dat er erg veel inwoners zijn op dit kleine stukje aarde. Geen enkele politicus durft het G-woord uit te spreken, terwijl geboortebeperking wel een oplossing kan zijn, want wij kunnen niet eindeloos doorgaan op deze manier. Het is nu al niet meer leefbaar en dat wordt in de toekomst alleen maar erger.

Astrid Roijen