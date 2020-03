Dit is niet de tijd om cynisch te zijn. Dit is niet de tijd om de koers die de wetenschap en de overheid hebben uitgezet te wantrouwen. We zullen de komende maanden het monster in de bek kijken. Dan kunnen we maar beter eensgezind de schouders eronder zetten. We zijn toch met zeventien miljoen virologen in dit land? Nou dan!