Begroting renovatie oude Kamergebouw moet extra scherp gevolgd worden

Omwonenden willen niet wijken voor ’almachtige’ Sagrada Familia

Geen gebouw in Barcelona waarover zo veel en zo lang is gepraat als de Sagrada Familia. Om over het bouwproces maar te zwijgen. Nu er eindelijk weer schot in de zaak lijkt te zitten, liggen ongeruste omwonenden dwars. „Ze kunnen ons er niet zomaar uitzetten.”