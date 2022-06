Uitslag Stelling: ’Peuk niet duurder maken’

Van Ooijen wil de prijs van een pakje sigaretten dusdanig verhogen zodat deze in 2040 tot 47 euro per pakje zou kosten. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit echter te ver gaan. Zo ook de stellingdeelnemers. Nu kost een pakje sigaretten rond de 8 euro. In het regeerakkoord staat dat dit verhoogd mag worden tot 10 euro. Dit is hoog genoeg, vinden de meeste stemmers. Sigaretten duurder maken is niet de manier om mensen van het roken af te helpen, wordt er gezegd. „Je krijgt roken niet of nooit uitgebannen. Mensen jong en oud zullen altijd blijven roken”, denkt een deelnemer. Een enkeling denkt dat het duurder maken van sigaretten wel kan helpen rokers te ontmoedigen mits de tabaksmaatregelen in Europees verband worden doorgevoerd. „Het duurder maken zal er voor zorgen dat er minder mensen gaan roken maar je moet dit wel Europees doen anders halen ze hun peuken over de grens, net als dat mensen de moeite doen om in Duitsland of België te gaan tanken”, reageert iemand anders.

Ook zal een extreme prijsverhoging de zwarte handel van sigaretten alleen maar stimuleren, denkt men. „Bij extreme prijsverhoging ontstaat een illegale rookwaarmaffia”, verwacht een stemmer. En: „Onbetaalbaar maken geeft net als bij verbieden illegale handel en criminaliteit. Herinner de drooglegging in Amerika.”

Hoewel het kabinet streeft naar 'een rookvrije generatie' in 2040 gelooft 80 procent van de deelnemers niet dat we een rookvrije toekomst tegemoet gaan. Toch zou een minderheid van de stemmers dit wel toejuichen. Een vijfde van de stemmers vindt dat de verkoop van rookwaar verboden moet worden. Bijna de helft vindt dat roken op terrassen niet meer moet kunnen. Meeroken is funest, weten sommigen: „Mijn man heeft longproblemen opgelopen omdat hij altijd heeft meegerookt met zijn ouders en zus terwijl hij zelf nooit gerookt heeft.” Een andere stemmer vindt dat de samenleving niet mag opdraaien voor ongezonde gedrag van rokers „Schandalig dat via belastinggeld zoveel betaald moet worden voor de gezondheidsklachten van rokers.” En: „Wie draait er op voor de medische kosten als ze longkanker krijgen? Ook de niet-rokers!”

Velen brengen hier tegenin dat alleen roken uitbannen weinig zin heeft zolang andere verslavende middelen nog gemakkelijk en voor niet al te veel geld verkrijgbaar zijn. „Maak alcohol dan ook onbetaalbaar. Alcohol is de gevaarlijkste en verslavende drug die er is en de problemen met alcohol zijn groter dan tabak”, stelt een deelnemer. Een roker gaat hierop door: „Ik rook ja, en laat mij lekker, ik zeur ook niet over wat alcohol of fastfood de samenleving kost. Moeten dikke mensen vier keer zoveel zorgpremie betalen en voor de alcoholist hetzelfde?”

Iemand anders vindt dat het kabinet zich eerst maar eens het drugsgebruik in Nederland moet aanpakken voordat het rokers gaat dwarszitten: „ Wel cocaïne en wiet maar geen sigaret?” En : „Stop eerst het gebruik van hard- en softdrugs door zwaar te straffen voordat je iemand z’n sigaret afpakt.”