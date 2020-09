Laten we eerlijk zijn. We kijken naar Prinsjesdag voor het ceremonieel en de traditie. De Ridderzaal. De koninklijke rijtoer in een koets van goud of glas. De koningsgezinden, die zich traditiegetrouw voor dag en dauw tegen de dranghekken drukken om maar niets van de rijtoer of de balkonscène te hoeven missen.