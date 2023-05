’Vakbonden zetten ondernemers schaakmat’

Menig ondernemer heeft hierdoor zijn prijzen voor de consument eveneens aangepast. Uiteraard is dit tegen het zere been van de vakbonden die menen dat ondernemers maar met minder winst genoegen moeten nemen.

De vakbonden voelen zich momenteel oppermachtig en zetten steeds meer ondernemers schaakmat door stakingen uit te roepen. Helaas blijkt in de praktijk niet de werknemer maar schatkist spekkoper te zijn en valt er slechts winst in de portemonnee te behalen wanneer de btw of belastingen omlaag gaan.

J.C.Rosmolen,

Bleiswijk