’Feyenoord verdiende beter’

Binnenland

Nederlander (50) na Feyenoord-finale doodgestoken bij Spaanse bar

Een 50-jarige Nederlander is donderdagochtend vroeg, na een ruzie in een bar in het Spaanse Torremolinos, doodgestoken met een kapmes. Cees keek in het café in de populaire badplaats naar de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma.