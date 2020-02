’Laten we zuinig zijn op bomen’

Er is veel te weinig afvalhout in Nederland. Afvalhout van ver is duur. Er moeten ongetwijfeld veel bomen voor sneuvelen. Geen kleine boompjes maar bomen van behoorlijke omvang. Hout is goed brandbaar maar betrekkelijk gauw opgebrand. Als goedmaker zullen er heel veel bomen worden geplant. Dat helpt maar een ietsjepietsje om het probleem op te lossen. Het duurt heel lang voordat de bomen groot zijn. Er zijn wel een paar soorten die wat sneller groeien. Populieren en wilgen bijvoorbeeld. Dat hout is ook veel sneller verbrand.

Laten we zuinig zijn op onze bomen, want die nemen veel CO2 op. Misschien toch maar inzetten op andere vormen van energie? Windmolens (op zee), gebruik maken van de getijden op zee, zo veel mogelijk zonnepanelen aanleggen e.d. Geen vervuiling van de lucht.

Zelf denk ik trouwens dat mensen nog aardig kunnen besparen op hun energiegebruik. Verwarming een graadje lager, niet het hele huis verwarmen, iets minder lang douchen helpt al een beetje, toch?

Aad v/d Gulik, Lisse