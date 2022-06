Ombudsman: Op bezoek in Friesland

U kunt ons vinden bij onze mobiele pop-up keuken. Deze staat op verschillende dagen op pleinen in Sneek, Leeuwarden en Heerenveen.

We hopen tijdens ons bezoek een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt in Friesland. We horen daarom graag van u. Waar loopt u tegenaan in uw contact met de overheid? Ervaart u problemen? Wat gaat er goed, en wat kan beter? Wees welkom en schuif van 7 tot 9 juni bij onze tafel aan in onze pop-up keuken. Daar gaan we graag met u in gesprek en vertelt ons team wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard kunt u ons ook een vraag stellen over het werk van de ombudsman, of uw probleem met de overheid voorleggen.

Veel mensen ervaren de afstand tot Den Haag als groot. Of weten ons niet te vinden, als het misgaat tussen hen en de overheid. Daarom gaan wij graag zelf naar de mensen toe door jaarlijks twee bezoeken te brengen aan steeds een andere provincie. Friesland is alweer de elfde provincie waar we langs gaan. Tijdens ons bezoek willen we luisteren naar de inwoners, leren waar zij zoal tegenaan lopen. En hen helpen waar dat kan.

Ook gaan we langs bij (Friese) overheidsinstanties en organisaties die veel contact hebben met burgers. Zo gaan we naar de Gemeente Leeuwarden, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Asielzoekerscentrum in Sneek. Ook bezoeken we het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid. Een organisatie die Friese kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties helpt, en hen bescherming biedt tegen geweld.

De Nationale ombudsman staat klaar voor iedereen die een probleem heeft met een overheidsinstantie en er samen niet uitkomt. Bent u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer en heeft u hulp nodig van de gemeente? Of gaat het mis tussen u en het UWV, de Belastingdienst of de politie? Wij helpen u dan graag verder.

Weet u eigenlijk niet goed waar u terechtkunt met uw vraag? Ook dan helpen we u graag op weg. Kom vooral bij ons langs in Friesland. Mijn collega's en ik kijken ernaar uit u te ontmoeten. Wij horen wij graag over uw verhalen, vragen of ervaringen.

Graag tot ziens de komende week in onze mobiele pop-up keuken in Sneek, Leeuwarden of Heerenveen!

Gaat het ook mis tussen u en de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.