Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe fatwa-service steunt islamisering

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

In Brussel voert Nederland zinloze gesprekken over de beveiliging van Europa tegen migratiestromen. De ervaring leert dat zulke EU-toppen onmachtfolklore zijn. De premier komt met lege handen thuis en met gehakkel over mogelijk wel, mogelijk niet een hek, waarmee hij tegenwoordig alleen zijn serviele Kamerfractie kan paaien. Onder zijn neus voltrekt zich intussen een ’migratie’ die hij niet door heeft: een religieuze. De Turkse overheid opent ’fatwa units’ in Nederland om het moslimfundamentalisme vitaal te houden.