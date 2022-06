Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier In Turkije werd ik kwaad, deze beschuldiging accepteerde ik niet

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Het is niet altijd even makkelijk om als correspondent werkzaam te zijn in het zuidoosten van Turkije. Ik ging voor een reportage naar Diyarbakir, een stad waar veel Koerden wonen. Ik wilde een reportage schrijven over de vele Koerdische moeders wier kinderen zijn ontvoerd door de PKK, een ernstige kwestie waar in het Westen weinig over is geschreven.