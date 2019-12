Heel leger individuen in Rusland in potentie verrader

Het verwerven van een nieuwe identiteit is voor mensen van mijn leeftijd vrijwel een illusie. Maar gelukkig woon ik in Rusland, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Zo ben ik sinds Vladimir Poetin deze week een wet ondertekende, die tot dusver gold voor non-gouvernementele organisaties, maar nu ook voor bloggers en onafhankelijke journalisten die betaald krijgen van over de grens, volgens sommigen een ’buitenlandse agent.’