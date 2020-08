’De universiteit wordt steeds verder uitgehold’

Het aantal studenten op de universiteiten, zoals hier in Tilburg, is fors gegroeid, maar de rijksbijdrage groeide niet mee. Ⓒ Foto Jan van Eijndhoven

Het is goed mis met de universiteiten in ons land, schetsen de hoogleraren Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns in hun pamflet 40 stellingen over de wetenschap. Geldgebrek, afgematte docenten, machtsverschuiving van onderzoekers naar besturen. ,,Er zijn veel hervormingen nodig.”