Volgend jaar wordt deze man waarschijnlijk weer herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Arme Amerikanen, maar ja ze doen het zelf en zijn vaak wat onvoorspelbaar in hun keuzegedrag! Hopelijk zullen ze dus wijzer zijn, maar zeker weten doen we dat als belangstellende toeschouwers natuurlijk niet. Stelt u zich eens voor dat er binnenkort een Europese leider onze minister-president belt met de vraag of Texel te koop is, omdat het zo’n leuk en mooi eiland is! Onbestaanbaar toch? Maar Trump doet zoiets gewoon, niet te geloven!

Jaap van den Bold,

Kudelstaart