Natuurlijk brachten we het naar het adres waar het voor bedoeld was. Een paar uur later had de bezorgster door dat het boeket op het verkeerde adres bezorgd was. Toen ze hoorde dat wij het al bij het goede adres hadden afgegeven, bracht ze ons kort daarna spontaan een prachtig boeket als dank. Wat een leuke geste van ’De Blauwe Steen’ in Wijchen!

Elisabeth van Winsen- Sanders

