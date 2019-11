Brief 1 ’IS-ouders uit ouderlijke macht’

Dan moeten we natuurlijk ook onze Nederlandse wetten om kinderen te beschermen, toepassen. Daarom zouden we de IS-ouders uit de ouderlijke macht moeten ontheffen wegens het opzettelijk kinderen blootstellen aan extremisme, oorlog en geweld (er worden in Nederland ouders voor minder uit de ouderlijke macht ontheven!).

Kinderen onderbrengen bij Nederlandse, liefst christelijke en joodse pleegoudergezinnen. Waar hen Nederlandse waarden als respect voor alle culturen en religiën, gelijkwaardigheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting en respect voor de wet zal worden bijgebracht.

En vervolgens gaan werken aan de uitlevering van de ouders aan Irak of Syrië, om daar berecht te worden waar hun ’islamitische heilstaat IS’ hun weerzinwekkende misdaden hebben gepleegd. Ik denk dat dat vooruitzicht ervoor zal zorgen, dat vele IS-bruiden toch maar liever in Syrië blijven.

Elke Vlasveld, Vledder

