Brief 2: ’Hamilton een slecht verliezer’

De fout zat niet bij de FIA maar bij het Mercedes-team. Ze gingen er al vanuit dat de wedstrijd zou finishen onder de gele vlag. Omdat ze een inschattingsfout maakte, en Hamilton niet binnenhaalden voor nieuwe banden hebben ze verloren. Red Bull was beter bij de les en deden wat nodig was om het alsnog te kunnen winnen.

En nu gaat Hamilton in een hoekje zitten huilen. Hij heeft alleen maar mazzel gehad omdat hij goed materiaal had en gematst werd door de wedstrijdleiding. Russel heeft al laten zien wat hij kan in een Mercedes, maar Mercedes heeft dat zelfs gesaboteerd.

Aart Bijvoet, Volendam

