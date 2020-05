’Plastic handschoenen op straat gedumpt’

Dat mensen zich op die manier beschermen is begrijpelijk maar als ik dan links en rechts de plastic handschoenen argeloos weggeworpen in mijn wijk tegenkom zakt bij mij de broek af.

Wat bezielt deze mensen om de middelen waar zij zich mee beschermen als oud vuil achter te laten op de straten en in de natuur? Gaat het die mensen dan alleen maar om hun eigen veiligheid en gezondheid en mag de rest het uitzoeken?

Je hoort vaak de term “de ikke, ikke maatschappij” nou die gaat hier helemaal op, het is ronduit schandalig te noemen.

Ook drijven er al mondkapjes en handschoenen in onze zeeën rond, je vraagt je af of de gezondheid van al die vervuilers al niet reeds is aangetast, die van het gezonde verstand wel te verstaan!

R. van Putten