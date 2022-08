’Opvoeden pup verplichten’

Niet het middel, maar de verkeerde toepassing ervan resulteert daardoor in ergernissen zoals een lezer verwoordt (WUZ, 23/8). Regelmatig verbaas ik mij over hondenbezitters die door onkunde niet tot een goed opgevoed huisdier komen. Een hond aanschaffen is als een nieuw gezinslid adopteren. Niet zelden is enige kennis over het gedrag van honden ver te zoeken, wat resulteert in gedragsproblemen en gefrustreerde baasjes. Regelgeving opstellen is niet eenvoudig maar kan problemen voorkomen. Zeker met sterke, grote en dominante honden, aangehaald door baasjes met veelal de beste bedoelingen maar die uit onkunde alles fout doen. Met alle gevolgen van dien.

M. van Zeist, Apeldoorn