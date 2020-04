Brief 2 ’Overbevolking oorzaak problemen’

De mensheid is in een halve eeuw verdubbeld. Iedereen weet het: dit kán zo niet langer. De gevolgen zijn over een veel langere termijn dan 50 jaar desastreus. Maar politici durven het thema niet aan. Er zijn genoeg schrijnende voorbeelden van mislukte “birth control”projecten”. Het zal de ultieme uitdaging van de menselijke soort zijn, om zich zelf onder controle te krijgen.

J.v.d. Brandeler, Eemnes

