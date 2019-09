’Roker hoest miljarden op’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil een rookvrije natie. Een bijzonder streven. Ook eenvoudig, want het is simpel om de tabakswinkels en ook de supermarkten aan te pakken.

Roken tast op termijn de gezondheid aan (althans bij sommigen), maar staatssecretaris Blokhuis zou mijn waardering en respect verdienen als hij ook drugsgebruikers net zo stevig zou aanpakken, als hij nu de rokers aanpakt. Maar dat is uiteraard veel lastiger.

Het is toch bizar, dat je in een coffeeshop mag roken (blowen) en op sommige terrassen geen sigaretje meer mag opsteken.

Rokers aanpakken is makkelijk scoren voor Blokhuis, maar ik ben niet onder de indruk. Heeft hij het rapport ’De achterkant van Amsterdam’ over de georganiseerde misdaad in de hoofdstad gelezen? Ik denk het niet.

En dan nog even dit: tabaksaccijnzen en btw brengen jaarlijks circa een bedrag van circa 4 miljard euro op. Volgens een vrouwelijke longarts die ik zag, kost roken de samenleving per jaar 1,4 miljard. Er blijft dus per jaar 2,6 miljard euro over, ’opgehoest’ door rokers!

Tel uit je winst.

Joop van der Zee, Wierden