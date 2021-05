’Subsidie Shell onbegrijpelijk’

Ze betalen nauwelijks belasting in Nederland, volgens Rutte slechts 250 miljoen per jaar tezamen met Unilever, en nu krijgt Shell het tienvoudige aan belastinggeld. Dit was overigens al door Wiebes toegezegd, enkele dagen voordat hij via de zijdeur de politiek verliet, zonder eerst te overleggen met de Tweede Kamer. Hieruit blijkt maar weer dat de kleine industrie en het MKB de belastingen moeten opbrengen en de grote industrie met hun lobbyisten dit kunnen vermijden. Wat gaat er nu veranderen in Den Haag?

F. v. Garritsen, Epe