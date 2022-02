Uitslag Stelling: ’Landbouw niet beperken’

Landbouw draagt voor veertig procent bij aan het stikstofgehalte in de lucht in Nederland. Dat gehalte moet volgens Europese normen verminderen. Maar volgens veel lezers gebuert dat al. ,,Het aantal boeren dat ermee stopt, is al groot. Dat inkrimpen van de veestapel gebeurt dus al vanzelf.” Bovendien wijst een ander op: ,,Het zijn niet de boeren. Het is vooral de grootschalige agro-industrie met zijn mega-stallen die het stikstofprobleem veroorzaakt.”

Er zijn nog allerlei andere factoren die bijdragen aan de te grote stikstofhoeveelheid. De meesten kiezen voor vermindering van de luchtvaart boven minder landbouw, vervoer en bouw. Een deelnemer meent: ,,Tijdens de lockdowns hebben we gezien dat de luchtkwaliteit toenam. Dat hadden we dus niet te danken aan de boerenbedrijven, want die gingen door.” Andere respondenten zien de luchtvaart ook als minder noodzakelijk dan de landbouwsector. ,,We hebben gezien dat we de afgelopen tijd prima zonder luchtvaart konden. Waarom toch altijd Schiphol de hand boven het hoofd houden”, klinkt het. Veel respondenten vinden daarbij dat ook de industrie moet bijdragen. ,,Gooi Tata Steel dicht", zo suggereert een van hen.

Te veel stikstof in de lucht, is funest voor de natuur. Daar zit een meerderheid van de respondenten echter niet mee. Slechts een derde van de stemmers maakt zich daarbij zorgen over de luchtkwaliteit. Een deelnemer verwijst naar de ’buren’: ,,Als wij allerlei maatregelen nemen en Duitsland en België bijvoorbeeld niet, dan helpt dat allemaal helemaal niks.”

De boeren hebben vooral kritiek op de manier waarop stikstof in de lucht wordt gemeten. Ze twijfelen aan de methodes en of ze daardoor inderdaad de grootste stikstofproducenten zijn. Een overgrote meerderheid is het met de boeren eens. ,,Laten ze ook eens bij andere sectoren gaan meten en niet alleen de boeren.” Een criticus vindt dat er ook eens gekeken moet worden naar 'andere meetmethoden'. ,,De landbouwsector is de enige die behalve stikstofuitstoot, ook stikstof opneemt en dat wordt bij het de aanpak van de stikstofcrisis gewoon vergeten.”

Wel vindt een eveneens grote meerderheid dat de boeren als grote producenten van stikstof, moeten meedenken over de oplossing van het probleem. ,,Laat ze inkrimpen, maar laat ze zeker meedenken over hoe dan. En vergeet niet deze hardwerkende mensen te compenseren.” Een ander valt bij: ,,Laat ze vooral meedenken over hoe ze het beste in dit land kunnen blijven, in plaats van dat we voor ons voedsel afhankelijk worden van het buitenland.”

Mocht het kabinet de plannen voor de vermindering van de veestapel doorzetten, dan verwachten nagenoeg alle stemmers dat de boeren hiertegen in het geweer komen. Een respondent denkt: ,,De boeren wordt van alles afgepakt vanwege een probleem dat Nederland zelf heeft gecreëerd. Terecht dat ze hiertegen protesteren.”

Nederland heeft door veel gebieden aan te wijzen als Natura 2000 natuurgebied, de lat voor zichzelf hoog gelegd. Te hoog, zo vinden veruit de meeste stemmers.