Brief 2: ’Programma kan prima door bij de commerciëlen’

NPO heeft besloten om het populaire programma Opsporing Verzocht, dat een flinke kijkdichtheid kent, minder op de buis te brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot slechts zesendertig uitzendingen die bovendien niet langer gaan duren dan een half uur.

Politie en justitie steigeren en staan op hun achterste benen. Dat kon wel eens de doodsteek worden voor het programma.

Maar vooral de zware criminelen zullen er garen bij spinnen. En dat kan dus nooit de bedoeling zijn. Inplaats van dit soort programma’s juist op te schalen dreigt het tegenovergestelde. Als dit niet meer kan via een publieke zender, dan maar naar de ’commerciëlen’. Daar staan ze ongetwijfeld te wachten om een dergelijke programma, dat al jaren uitstekende cijfers produceert, over te kunnen nemen. Dus: waar wachten we nog op zou ik zeggen!

Jan Muijs, Tilburg

