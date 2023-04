Uitslag Stelling: ’Retour pakjes beperken’

En een verandering in de manier waarop we online aankopen doen is hoognodig, stellen veel respondenten. Zeker 71% van hen vindt dat ons online koopgedrag is doorgeslagen. „Hopelijk prikkelt dit de klanten van webwinkels om beter na te denken over het vele terugzenden”, reageert iemand. „Het is toch te belachelijk voor woorden dat men maar kan bestellen en passen waarna desgewenst alles weer gratis retour gaat?”

„Ik bestel regelmatig bij een webwinkel die al langer retourkosten rekent en daarom bestel ik toch zorgvuldiger”, merkt een ervaringsdeskundige op.

Daarbij tekenen veel deelnemers wel aan dat de 50 cent per retourzending die Wehkamp heeft aangekondigd voortaan te gaan rekenen nog weinig zoden aan de dijk zal zetten. „Als de kosten zo laag zijn, dan zal het niet veel mensen weerhouden om spullen retour te sturen”, verwacht een respondent. „Het wordt pas anders wanneer consumenten voor de daadwerkelijke kosten worden aangeslagen.”

Een meerderheid van de respondenten (64%) vindt dan ook dat webwinkels die daadwerkelijke kosten best mogen doorberekenen aan hun klanten. Maar er zijn ook critici die stellen dat hogere retourkosten gewoon in de toch al goed gevulde zak van online retailers zullen verdwijnen. „Ik ben wel kritisch op het doorberekenen van retourzendingen. Bij de kleinere particuliere webwinkel ben ik sneller bereid om voor retour te betalen dan bij de grote concerns”, stelt zo’n kritische stellingdeelnemer. „De grote webwinkels maken flinke winsten”, denkt ook een ander. „Dus als je voor retour moet betalen, dan moeten de prijzen van de producten omlaag.”

Een derde criticus stelt een andere oplossing voor om het ’achteloze online koopgedrag’ in te perken: „Ik denk dat het beter is het om het aantal gratis retouren te beperken tot 5 per jaar. Voor de andere retourneringen met men dan gewoon betalen. Dan vallen veel ’retourders’ vanzelf door de mand.”

De achteloosheid waarmee veel mensen tegenwoordig online kopen is veel van de respondenten een doorn in het oog. „Ik begrijp de mensen niet meer”, klaagt één van hen. „Wel klagen over de boeren, maar toch klakkeloos online bestellen. Juist dat online kopen zorgt voor een gigantische uitstoot.” Daar is een ander het mee eens. „Een jurkje uit China dat heen en weer gestuurd wordt, dat is pas echte milieuvervuiling. Er is te veel kleding met een slechte pasvorm en bedenkelijke kwaliteit in omloop. Ga gewoon naar een winkel, pas en bekijk de kwaliteit, dan ben je beter af met je aankoop.”

Zelf stellen de meeste respondenten niet zulke achteloze online shoppers te zijn. Iets meer dan de helft geeft aan weinig online te shoppen. En 76% stelt nog nooit meerdere maten van een online product te hebben geshopt om dit thuis te passen. Meerdere respondenten geven ook aan waarde te hechten aan de ’ouderwetse manier van winkelen’. „Ik koop geen kleding online”, reageert één van hen. „Ik ga liever naar een echte winkel me een persoonlijke benadering van de klant.”