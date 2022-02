De verschrikkelijkste Olympische Spelen ooit

Premium Olympische Spelen

TeamNL ontspringt tot nu corona-dans: ’Strenge regime pakt beter uit dan in Tokio’

Regende het in Tokio na een paar dagen berichten over TeamNL-besmettingen, in Peking blijft de Nederlanders de corona-ellende voorlopig bespaard. In het olympisch dorp hadden chef de mission Carl Verheijen en Maurits Hendriks louter goed nieuws te melden. Al kan dat natuurlijk snel veranderen.