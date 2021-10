Columns & Opinie

’Verplichte anticonceptie: het is niet aan mensen-aan-de-zijlijn daar iets van te vinden’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over het bericht dat afgelopen jaar minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen verplicht zijn tot het gebruik van anticonceptie. ’Het is niet aan ons mensen-aan-de-zijlijn om daar iets van te vind...