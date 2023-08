’Energieleverancier onbetrouwbaar’

Energiebedrijf Vandebron laat bezitters van zonnepanelen voortaan vaste kosten betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Vanwege de forse toename van zonnepanelen raakt het energienet namelijk steeds vaker overbelast en ontstaan er stroomoverschotten op de markt. Ook andere energieleveranciers klagen over een overbelast netwerk en stroomoverschotten. Vreemd want het energienetwerk wordt niet beheerd door Vandebron en ook niet door andere energieleveranciers. Waarom klagen en de rekening bij klanten neerleggen als het netwerk het niet aan kan? Als het overschot zo groot is verander je gewoon het nachttarief in dag en het dagtarief in nacht. Energieleveranciers zijn onbetrouwbare bedrijven die nu het kabinet demissionair is daar wel een slaatje uit denken te slaan door de burgers de rekening te presenteren. De overheid dient nu in te grijpen.

Peter de Quaack, Vlissingen