’Roken en stoken in de ban’

Stoptober is in het leven geroepen onder meer om ouders ervan bewust te maken dat ze het goede voorbeeld moeten geven: stoppen met roken dus! Helaas zal één maandje niet-roken er niet voor zorgen dat je longen weer schoon worden, maar het is een stap in de goede richting. Een stap naar een rookvrije generatie.

We zijn nog zuiniger op onze kleinkinderen en we doen er van alles aan om een betere wereld voor hen achter te laten. We willen minder vliegen en minder vlees eten. En we gaan in de toekomst elektrisch rijden. Ook gaan we onze huizen verduurzamen door isolatie, zonnepanelen, warmtepompen e.d. En omdat we zo van onze kleinkinderen houden gaan we de luchtkwaliteit verbeteren door één maandje geen hout te stoken. Helaas zal één maandje niet stoken niet helpen om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren. Dus als het u ernst is, stop ermee.

Dit is tevens een oproep aan de betreffende bedrijven om eerlijke voorlichting te geven over de uitstoot van houtkachels. Een stap naar een houtstookvrije generatie.

G.F. Stoker