Uitslag Stelling: ’Limiet haalt prikkel weg’

Een respondent reageert: „Als je hard werkt en je geld eerlijk verdient is het idioot om dat met anderen te moeten delen. Wie veel heeft mag best wat meer aan belasting betalen, maar van een verdeelsleutel mag geen sprake zijn”. Een ander schrijft dat het wenselijk is dat mensen die het goed hebben zich voor anderen inzetten, „maar het mag niet verplicht worden”. Vermogensgelijkheid ontneemt de prikkel tot meer inzet, vinden tegenstanders. „Er is dan geen enkele drive meer om zelf wat te doen of meer te doen dan anderen. Als we moeten gaan betalen voor mensen die minder hebben (wat nu eigenlijk ook al gebeurt door het heffen van belasting) gaan we van socialisme naar communisme.”

Er zijn meer deelnemers (83%) die vinden dat een vermogensgrens riekt naar communisme. En dat is reden tot zorg, vinden velen. „De geschiedenis leert ons dat communisme altijd ontaardt in meer armoede onder de armen en het ontstaan van een dictatuur. Voorbeelden genoeg.”

Een vermogenslimiet zal vermogenden en ondernemers ons land uitjagen, verwacht het merendeel van de respondenten. „Veel ondernemers zullen dan naar landen vertrekken met een vriendelijk belastingklimaat en zonder ondernemers is het gedaan met Nederland. Als het kapitaal verdwijnt, verdwijnt uiteindelijk ook al het creatieve en intellectuele vermogen uit ons land.”

De meeste respondenten lijken te vinden dat het best goed gesteld is met de inkomensgelijkheid in ons land. Ruim driekwart vindt dat bezit in ons land genoeg belast wordt. Velen benadrukken dat rijkdom vaak niet vanzelf komt. „Het opbouwen van vermogen is doorgaans een kwestie van veel en heel hard werken. Daar mag dan ook een significante beloning tegenover staan”, stelt een deelnemer.

Een kleine meerderheid vindt wel dat het minimuminkomen in ons land nog wat zou mogen stijgen. „Het minimumloon zou op zo’n niveau moeten zijn dat het de mensen een kans geeft om met minder zorgen te leven”, stelt iemand. Maar velen benadrukken ook dat minima het in ons land lang niet slecht hebben. „Arme mensen moeten uiteraard geholpen worden maar mijns inziens is dit nu al goed geregeld in Nederland met een zee aan voorzieningen.”

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat er kritisch gekeken moet worden naar het groeiende verschil tussen arm en rijk. „Ik ben niet voor een vermogensgrens omdat ik geloof dat er altijd een prikkel voor mensen moet zijn om het beter te krijgen”, zegt iemand, „maar dat neemt niet weg dat het verschil in rijkdom tussen arbeiders en aandeelhouders volledig uit de pas is gaan lopen en het evenwicht totaal zoek is.”

Ook onder voorstanders van een rijkdomsgrens wordt gehamerd op de te grote inkomensverschillen. „De inkomens van bestuurders en managers zouden gelieerd moeten zijn aan de laagste inkomens binnen een bedrijf”, klinkt het. Ook vragen zij zich af tot welke hoogte geld gelukkig maakt. „Niemand heeft iets aan meer dan 50 miljoen op de bank. Op een gegeven moment is het genoeg.”