Brief 1 ’Restwarmte datacenter gebruiken’

Bekijk ook: 20 tot 25 plannen voor vestiging en uitbreiding datacenters

Maar wat nu als in de zomer niemand gebruik maakt van het warmtenet en er extra gekoeld moet worden om dat de omgevingstemperatuur hoog is? Waar laten ze de warmte dan? Nog meer energie verbruiken om het koelwater te koelen? Of het gewoon in de natuur te lozen? Hoe zal de natuur hierop reageren. De temperatuurverhoging in de natuur baart ons toch grote zorgen?

J. Prins, Sliedrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: