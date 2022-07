Kaag hobbelde met haar verklaring achter de traditioneel hysterische meute aan

Binnenland

Wel een studie, maar geen kamer: ’Er zullen straks studenten dakloos zijn’

Het aantal buitenlandse studenten is zo hoog en het kamertekort zo groot, dat universiteiten en hogescholen in actie komen. In Amsterdam, Groningen, Utrecht, Maastricht en Eindhoven wordt internationale studenten zonder woonruimte inmiddels met klem geadviseerd: kom niet.