’Grote schoonmaak is begonnen’

Vrouwen treden nu nadrukkelijk naar voren en durven zich te uiten. Ook politiek Den Haag in de persoon van PvdA’er Gijs van Dijk heeft de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Ook hij treedt terug en dat zal niet voor niets zijn.

Seks -in allerlei vormen- zit gewoon in alle geledingen van de maatschappij. Niets is meer 'heilig'. De grote schoonmaak lijkt te zijn begonnen. En waar zal die uiteindelijk eindigen? De moord -in overdrachtelijke zin wel te verstaan- en volkomen terecht, op posities en personen is begonnen. Hoe vaak zal de term van Julius Caesar ( en bedacht door William Shakespeare) nog klinken? Ook gij, Brutus?

Jan Muijs, Tilburg