’Drukte niet opzoeken’

Je kunt ook van de eerste zonnestralen genieten zonder de drukte op te zoeken, pak wat klapstoeltjes uit je berging en ga lekker voor de deur zitten met je eigen gezette kop thee of op je balkon/tuin of ga een stukje door de buurt wandelen maar ga niet naar te drukke plekken toe.

Als je dan aankomt bij het Vondelpark en je ziet dat het té druk is ga dan ergens anders heen. En dan hoor ik u al denken; waarheen dan? Het is overal druk. Ja, we zijn ook overbevolkt, moet het eens boven de 20 graden worden dan staat er zo’n file richting de kust dat je er die dag niet eens kunt komen want geen parkeerplek te vinden mits je om 5 uur in de ochtend richting strand vertrekt, dát is Nederland!

Maar je hoeft de drukte toch óók niet bewust op te zoeken. Is het nou echt zo moeilijk om in je eigen omgeving te blijven en blij te zijn met wat je wél hebt?

P. van Neck

Rotterdam