De Kwestie: Komen onderwijsmiljarden wel goed terecht?

’Leg doelen op en reken scholen erop af’

Het gaat niet goed in het onderwijs. We duikelen jaar in jaar uit omlaag op de zogenoemde pisa-ranglijst. Dat is een lijst waarop de kwaliteit van het onderwijs uit verschillende landen wordt vergeleken. En we accepteren dat een kwart van onze leerlingen de school verlaat als functioneel analfabeet...