’Zwabberbeleid van Rutte III’

Vliegveld Lelystad is helemaal afgebouwd, maar zal waarschijnlijk nooit geopend worden. In Vlissingen zijn miljoenen geïnvesteerd om een marinierskazerne te bouwen. En nu worden de plannen afgeblazen. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van zwabberbeleid. Klauwen met geld worden zo over de balk gegooid. Geld dat zoveel beter besteed kan worden. Aan bijvoorbeeld onderwijs of de armen.

Eric L. Dobber, Lelystad