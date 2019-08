’Verpleegkunde leer je in de praktijk’

Tegenwoordig kan bijna iedereen die dat wil minimaal een hbo-diploma halen. Ze werken van module naar module. Kleine stapjes die iedereen kan leren. Aan het eind van de opleiding (2 tot 4 jaar) worden de punten opgeteld en klaar is Kees.

Van intake en selectie is nauwelijks sprake. Een ziekenverzorger/ster van 30 jaar geleden leerde inclusief stages meer dan hbo’ers van tegenwoordig die hun diploma halen in deeltijd of via online-opleidingen, waar het verdienmodel voorop staat.

Daarom pleit ik als mentor-praktijkopleider voor één echte vakopleiding voor verpleegster/er. Wie later dan leidinggevende wil worden of zich wil specialiseren kan dan solliciteren en bij gebleken geschiktheid een extra opleiding (leidinggevenden/management) volgen.

J. Kwibus, Tubbergen