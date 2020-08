Uitslag stelling: ’Plezier in sport voorop’

De afgelopen tijd kwamen vooral turnsters naar voren met hun verhalen over trainers die vernederende opmerkingen maakten en de sportsters zelfs sloegen. Toch komen dit soort misstanden niet alleen voor in de turnsport, denken bijna alle respondenten. ,,Dat het bij het turnen is, komt vooral omdat kinderen hierin op jonge leeftijd al moeten investeren”, zo meent een deelnemer. ,,Dit komt ook voor bij voetbal”, weet iemand anders. ,,Ook hier kunnen trainers bij de jeugd kinderen maken of breken.”

Een flinke meerderheid zou de verhalen van de turnsters scharen onder ‘kindermishandeling’. Veruit de meesten vinden dan ook dat de gymnastiekbond KNGU de kinderen in bescherming had moeten nemen. Een krappe meerderheid vindt zelfs dat een strafrechtelijk onderzoek naar de trainers moet worden ingesteld. ,,Er moet ook onderzoek komen bij de bond, want daar hebben verantwoordelijken zitten slapen”, zegt een voorstander. Deze krijgt bijval: ,,Keihard aanpakken die terreurtrainers en ook de verenigingen vervolgen voor het faciliteren van mishandeling.”

De harde aanpak van sporttrainers zou in de ogen van de meesten schade kunnen veroorzaken bij de kinderen. Zo stelt iemand: ,,Natuurlijk lopen kinderen trauma’s op als trainers het onmogelijke eisen. Je bent hersenloos en gevoelloos om dit kinderen aan te doen.”

Een voormalig topsporter reageert anders: ,,Degenen die zeggen schade te hebben geleden en met dit soort verhalen komen, zijn mislukte topsporters die spijt hebben. Zij hebben met al hun talent en inzet de top niet hebben gehaald en zijn daar gefrustreerd over.”

De meesten vinden dat topsport voor kinderen verboden moet worden. Kinderen - zo vindt een grote meerderheid - kunnen namelijk niet voor zichzelf bepalen of een training gezond voor ze is. Slechts een kwart van de respondenten denkt dat kinderen die veel trainen, dit doen voor hun plezier.

Een veelgehoorde klacht van de turnsters is dat de harde aanpak gebeurde buiten het zicht van hun ouders en dat ouders zelfs werden weggehouden bij de training. De meesten vinden dan ook dat ouders zich best mogen bemoeien met de sport van hun kinderen en met de begeleiders. ,,Topsport is niet schadelijk voor kinderen, maar sommige trainers zijn schadelijk voor kinderen, net als dat er sommige ouders schadelijk zijn voor kinderen.” Een ouder van een ‘topsportkind’ meent: ,,Minder druk geeft minder blessures en minder psychische klachten. Het belangrijkste is het plezier en niet de prestatie. Maar er is veel haat en nijd in de topsport, wat wordt aangewakkerd door trainers en ouders.”

Als het fanatisme bij Nederlandse trainers in de topsport een tandje lager moet worden gezet, dan denken de meesten wel dat Nederland minder sportsucces zal behalen op internationaal niveau. Maar niet iedereen lijkt dat erg te vinden, getuige de reactie: ,,En wat dan nog als sportsucces uitblijft? Is dat dan zo belangrijk dat alles hiervoor moet wijken?”