’Wees ook wijs op de weg’

Alleen in Nederland in 2019 al 661. En om dit aantal drastisch naar beneden te krijgen hoeven we alleen maar een beetje hoffelijk te worden, een helm te dragen op de fiets, snorscooters niet op te voeren, de gordel om te doen, geen drank of drugs te gebruiken in het verkeer en de verkeersregels te volgen. En zelfs dat lukt ons niet.

We denken allemaal dat wij niet bij die 1,3 miljoen doden horen. Maar kopen wel een oudejaarslot waarbij de winkans slechts 1 op 4,38 miljoen is! Wees wijs. Draag een mondkapje en in de auto je gordel!

R. Verhaar, Mijdrecht