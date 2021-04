’Van het gas af onuitvoerbaar’

Van het gas af is zo makkelijk gezegd. Voor bestaande bouw is inmiddels duidelijk dat het onbetaalbaar en technisch onuitvoerbaar is. Alles moet elektrisch is de bedoeling. Dat zoiets grote gevolgen heeft wordt nu duidelijk. Het stroomnet moet voor ruim 100 miljard worden aangepast. Naast het aansluiten van wind en zonneparken is het noodzakelijk miljoenen laadpalen te plaatsen. Waar is daar plaats voor? En wat zijn de kosten? Die kosten zijn nog niet duidelijk en zijn in de genoemde raming nog niet meegenomen. Dat alles terwijl wind en zon samen ongeveer 6 procent aan onze energiebehoefte bijdragen (CBS 2019). Je moet toch wel een ongelofelijke groene waas voor de ogen hebben om dit beleid te steunen. Wanneer dringt de realiteit door in den Haag?

Oane Jansen, Leeuwarden